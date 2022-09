Protest-Demonstrationen in Brandenburg 13.000 Menschen am Montagabend auf der Straße

Bei Protest-Demonstrationen in Brandenburg sind am Montagabend nach Schätzungen der Polizei rund 13.000 Menschen auf die Straße gegangen. Das waren mehr als vor einer Woche. Anlass waren erneut die Energiekrise, der Ukraine-Krieg und die Corona-Politik.

Wie das Polizeipräsidium in Potsdam am Dienstag mitteilte, gab es 46 Versammlungen, die größte war mit rund 1800 Menschen in Cottbus. Letzte Woche protestierten am Montag insgesamt rund 7500 Menschen an 39 Orten in Brandenburg. Auch in anderen Bundesländern gab es erneute Demonstrationen wegen der hohen Preise und gegen die Russland- und Energiepolitik.

