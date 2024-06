Rassistischer Gesang nach deutschem Spiel Mehrere Festnahmen auf S-Bahnhof in Eichwalde

Nach dem deutschen Sieg im Auftaktspiel der Fußball-EM hat die Bundespolizei in Eichwalde in Brandenburg mehrere Personen wegen des Verdachts der Volksverhetzung festgenommen. Sie sollen auf dem dortigen S-Bahnhof einen rassistischen Gesang angestimmt haben. Der Vorfall ereignete sich den Angaben zufolge gegen 1.50 Uhr in der Nacht zu Samstag.

Die Bundespolizei reagierte mit der Mitteilung auf ein 16 Sekunden langes Video, das am Samstagabend bei X die Runde machte. Dort ist eine S-Bahn am Bahnsteig zu sehen. Junge Leute gehen zum Zug, Polizisten stehen dabei. Zu hören ist der Gesang „Deutschland den Deutschen, Ausländer raus“.

Zuletzt hatte es öfter Vorfälle dieser Art gegeben, bei denen die Neonazi-Parole zur Melodie des Liedes „L’Amour Toujours“ des italienischen DJs Gigi D’Agostino gesungen wurde. Zuerst war ein solches Video im Mai aus einem Nobellokal auf Sylt aufgetaucht, danach gab es immer wieder Meldungen von Vorfällen, bei denen der rassistische Gesang wie ein Party-Hit angestimmt wurde.

Nicht genau zu erkennen ist in dem Video, ob die jungen Leute, die zu der S-Bahn gehen und von der Polizei begleitet werden, das Lied singen oder andere Menschen auf dem Bahnsteig zu hören sind. „Videoausschnitte zeigen oft nicht das ganze Geschehen“, schrieb die Bundespolizei daher auch bei X auf die Frage, warum nicht sofort eingegriffen worden sei. Dann berichtete sie von den vorläufigen Festnahmen und Strafverfahren wegen des Verdachts der Volksverhetzung.

Weil am Bahnsteig ein Zug der Berliner S-Bahn hält, hielten einige X-Nutzer den Bahnhof für einen Berliner Bahnhof. Die Bundespolizei stellte jedoch klar, dass es sich um Eichwalde handelt. Die Gemeinde liegt im südöstlichen Umland der Hauptstadt im Landkreis Dahme-Spreewald und ist an die Linien S8 und S46 der Berliner S-Bahn angebunden.