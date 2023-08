Schulstart in Brandenburg Rund 25.000 Erstklässler im Land eingeschult

Für rund 25.000 Erstklässler in Brandenburg hat am Samstag die Schulzeit begonnen. Landesweit wurden die Mädchen und Jungen am Samstag eingeschult, bevor es in der neuen Woche richtig losgeht. Die Zahl der ABC-Schützen ist leicht gestiegen, im vergangenen Schuljahr waren es rund 24.000.

Verkehrsminister Guido Beermann (CDU) appellierte an alle Verkehrsteilnehmer, auf Schülerinnen und Schüler zu achten. „Gerade zum Schulstart ist Rücksichtnahme und Aufmerksamkeit im Straßenverkehr gefragt“, sagte er anlässlich des beginnenden Schuljahres. Mit einer Aktionswoche soll daran erinnert werden.

Im Rahmen der Kampagne „Lieber sicher. Lieber leben.“ für mehr Sicherheit im Verkehr sind auch beim Schulstart sogenannte Schutzengel - gut sichtbar mit neongelben Westen - dabei und helfen mit, dass es nicht zu Unfällen kommt. Beermann bat Eltern, sich die Zeit zu nehmen, den Weg zur Schule mit ihren Kindern zu üben.

Insgesamt starten rund 318 000 Schülerinnen und Schüler ins neue Schuljahr am Montag - nach rund 310 000 im vergangenen Schuljahr. Bildungsminister Steffen Freiberg (SPD) hatte bekanntgegeben, dass rund 500 Lehrkräfte fehlen. Die Lehrergewerkschaft GEW drohte mit öffentlichen Protesten, wenn die Verhandlungen mit dem Ministerium über Maßnahmen gegen den Lehrermangel scheitern sollten. (dpa)