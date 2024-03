Schwerer Unfall in Brandenburg Motorradfahrer nach Frontal-Zusammenstoß gestorben

Bei dem Zusammenstoß zweier Motorradfahrer im Landkreis Oberspreewald-Lausitz ist ein Mann gestorben und ein weiterer schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben stießen beide Fahrer am Sonntag zwischen Wormlage und Saalhausen aus zunächst unbekannter Ursache frontal zusammen.

Ein 55-Jähriger wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb. Ein 39-Jähriger wurde mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Zu den Ermittlungen zum Unfallhergang wurde ein Gutachter hinzugezogen. (dpa)