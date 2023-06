Vorsätzliche Brandstiftung vermutet Fünf Waldbrände rund um die A115 in Brandenburg

Zwischen Potsdam-Drewitz und Kleinmachnow (Potsdam-Mittelmark) brennt es am Donnerstagabend in unmittelbarer Nähe der A115 in mehreren Waldgebieten. Das bestätigte ein Sprecher der Feuerwehr in Potsdam dem Tagesspiegel. Nach Aussage des Sprechers brenne es zwischen der Kohlhasenbrücker Straße und der Autobahn sowie in einem Waldgebiet westlich von Stahnsdorf. „Zurzeit deutet vieles darauf hin, dass es sich um vorsätzliche Brandstiftung handle“, hieß es seitens der Feuerwehr Potsdam. Zuerst hatte der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) berichtet.

Man gehe von einem Brand auf einer Gesamtgröße von fünf Hektar aus. 100 Feuerwehrkräfte der Feuerwehr Potsdam seien derzeit vor Ort im Einsatz und sollen von der Feuerwehr des Landkreises Potsdam-Mittelmark, der Freiwilligen Feuerwehr und Polizisten und Polizistinnen unterstützt werden. Aktuell gehe man davon aus, dass die Brandbekämpfung bis in den späten Abend andauern werde, hieß es aus der Leitstelle der Potsdamer Berufsfeuerwehr.

Derzeit bestehe laut der Leitstelle keine Gefahr für Menschen. Die Berliner Verkehrsinformationszentrale (VIZ) warnte am Donnerstagabend auf Twitter, es könne zu Sichtbehinderungen kommen.