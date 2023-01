Sie forcierte ein neues Sexualstrafrecht Potsdamer Landgerichtspräsidentin Pisal geht in den Ruhestand

Am Landgericht in der Landeshauptstadt Potsdam steht in diesem Jahr ein Wechsel an der Spitze bevor. Präsidentin Ramona Pisal geht zum 1. August in den Ruhestand, wie sie auf Anfrage bestätigte.

Die 65-jährige Pisal ist seit 2020 Präsidentin des Landgerichts Potsdams. Zuvor war die Juristin seit 2016 Chefin des Landgerichts in Cottbus. Die aus dem Rheinland stammende Pisal arbeitet seit 1994 in wechselnden Positionen in der Brandenburger Justiz und machte sich bundesweit als Präsidentin des Deutschen Juristinnenbundes (djb) einen Namen, dem sie von 2011 bis 2017 vorstand.

Im Namen des djb forcierte sie mit dem Bündnis „Nein heißt Nein“ einen Paradigmenwechsel im Strafrecht: Seit Juli 2016 sind sexuelle Handlungen gegen den erkennbaren Willen einer Person strafbar.

Für ihre Nachfolge am Potsdamer Landgericht wird in Berliner Justizkreisen bereits ein Name gehandelt. Der Präsident des Berliner Landgerichts, Holger Matthiessen, könnte in die brandenburgische Landeshauptstadt wechseln.

Matthiessen war schon Präsident des Landgerichts Frankfurt (Oder)

Für Matthiessen wäre es eine Rückkehr in das ihm bestes vertraute Nachbarland. Im selben Jahr wie Ramona Pisal, 1994, trat der aus Norddeutschland stammende Jurist in den Justizdienst des Landes Brandenburg ein.

Er war Richter am Landgericht Frankfurt (Oder), arbeitete im Brandenburger Justizministerium als Referatsleiter für Zivil- und Zivilprozessrecht und beim Brandenburgischen Oberlandesgericht. Von Dezember 2013 bis August 2019 war er Präsident des Landgerichts Frankfurt (Oder).

Die Nachbesetzung der Gerichtspräsidentenstelle in Potsdam muss allerdings erst den Richterwahlausschuss passieren. Wann sie bei dem nicht öffentlich tagenden Gremium auf der Tagesordnung steht, ist noch nicht bekannt.

Zur Startseite