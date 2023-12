SPD-Politikerin beleidigt und bedroht Hetzkampagne gegen Brandenburger Bürgermeisterin

Nach Drohungen gegen die Bürgermeisterin der Stadt Velten im Kreis Oberhavel, Ines Hübner (SPD), hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Die Rathauschefin sieht ein Video des Rechtsaußen-Mediums „Compact“ als Auslöser von Drohmails an sie. Eine Reaktion des Mediums gab es zunächst nicht. „Compact“ wird vom Verfassungsschutz als erwiesen rechtsextrem eingestuft.

Potsdam Heute Newsletter Der Newsletter aus der PNN-Chefredaktion. Wissen, was in Potsdam wichtig ist — kostenlos freitags in Ihrer Mailbox. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

In dem Video wird der Bahnhof in der 13.000 Einwohner-Stadt Velten als Ort der Angst und Gewalt dargestellt. Bürgermeisterin Hübner, die auch stellvertretende SPD-Landesvorsitzende in Brandenburg ist, habe danach handfeste Drohmails mit übelsten Beleidigungen und Gewaltandrohungen erhalten, hieß es von der Stadtverwaltung. Die Polizeidirektion Nord teilte am Freitag mit, die Ermittlungen dazu liefen und würden noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Es sei eine Anzeige wegen Bedrohung aufgenommen worden.

In einer gemeinsamen Erklärung der Bürgermeisterin und des Stadtverordnetenvorstehers Marcel Siebert vom Donnerstagabend hieß es: „Hier wird gezielt eine Hetzkampagne initiiert, die sich gegen die Stadt Velten, in Persona gegen die Bürgermeisterin richtet. Gewaltandrohungen gegen die Bürgermeisterin Ines Hübner sind bereits die Folge.“ Beide Politiker wiesen Darstellungen zurück, die Stadt sei ein Schwerpunkt der Jugendkriminalität.

„Fakt ist: Bei der Polizei wurden in diesem Jahr vereinzelt Anzeigen wegen räuberischem Diebstahl und Körperverletzung unter Jugendlichen rund um den Bahnhof gestellt. Vereinzelt soll es darüber hinaus zu Auseinandersetzungen gekommen sein, die nicht angezeigt wurden“, hieß es in der Mitteilung der Stadt. „Es entbehrt jedoch jeder Grundlage, aus diesen Vorfällen eine Gefährdung der inneren Sicherheit abzuleiten.“

Mobile Jugendarbeit ausgeweitet

„Compact“ spricht in dem Videobeitrag, der einige Tage alt ist, in herabwürdigendem Sprachstil etwa von Raubüberfällen von Migranten auf deutsche Jugendliche. Der Bürgermeisterin wird vorgeworfen, das Problem zu leugnen.

„Wir verschließen in unserer Stadt nicht die Augen vor Gewalt - egal, von wem sie begangen wird. Aber wir tolerieren auch keine Ausländerfeindlichkeit und Hetze“, schreiben Veltens Stadtpolitiker in ihrer Mitteilung weiter.

Die Stadt hatte sich vor rund einer Woche als Reaktion auf das Video auch bei Facebook an Eltern gewandt. Nach zwei Vorfällen mit Auseinandersetzungen unter Jugendlichen sei die Bürgermeisterin aktiv geworden und habe Gespräche mit der Polizei und der Jugendarbeit initiiert, schrieb die Stadt auf der Plattform. Zudem habe sie angewiesen, Kontrollgänge des Ordnungsamtes und der mobilen Jugendarbeit auszuweiten. (dpa)