Spendenaktion „Bedrohte Kunstwerke“ gestartet Kirche und Land sammeln für Brandenburger Dorfkirche

Der Jesusfigur am Altar fehlt das Bein. Im Holz tun sich Schadinsekten gütlich. Der Altaraufbau, die Kanzel und die Westempore in der Dorfkirche von Blumenow (Oberhavel) stehen im Mittelpunkt der diesjährigen Spendenaktion „Bedrohte Kunstwerke“ des Förderkreises Alte Kirchen Berlin-Brandenburg, des Brandenburgischen Landesdenkmalamts und der Evangelischen Kirche Brandenburg-schlesische Oberlausitz.

„Die Farbe am Altar blättert ab, die Figuren sind beschädigt“, sagte Brandenburgs Landeskonservator Thomas Drachenberg. Die Figur einer Taube, die den Heiligen Geist symbolisiert, ist abgebrochen. Für die Sanierung allein des Altars sind rund 40.000 Euro erforderlich. Nötig seien eine Sicherung der bedrohten Holzsubstanz und ein Erhalt der Farbschichten.

Mit Spendengeldern soll auch Schänden an der Westempore behoben werden. © Foto: Prof. Claudia Rückert, EKBO, 2021/22

„Auf dem Weg nach Himmelpfort ist uns der Heilige Geist abhandengekommen“, sagte Bischof Christian Stäblein bei der Eröffnung der Spendenaktion in der Potsdamer Staatskanzlei. In Himmelpfort befindet sich ein bekanntes Brandenburger Weihnachtspostamt. „Wir brauchen aber diesen Geist: Wir brauchen den Geist der Gemeinschaft, der Hoffnung und den Geist, der uns so zusammenführt, dass wir gut für andere Menschen da sein können.“

Stäblein betonte, beim Erhalt der Brandenburger Dorfkirchen gebe es drei Kategorien: Kirchen, die noch voll genutzt werden, Kirchen, für die man Partner sucht, und Kirchen, die „in einen Dornröschenschlaf versetzt werden, in der Hoffnung, sie später wieder zu nutzen.“ Brandenburgs Wissenschaftsministerin Manja Schüle (SPD) betonte, dass die Kirchen in Brandenburg mit ihrer Inneneinrichtung Teil der kulturellen Identität des Landes seien. „Unsere kulturelle Identität gibt uns ein Zuhause.“

Am Altar der Dorfkirche blättert die Farbe ab. © Foto: Werner Ziems, BLDAM, 2021/22

Elf gotische Heiligenfiguren gingen nach 1945 verloren

Die aus dem 13. Jahrhundert stammende Kirche von Blumenow liegt im äußersten Norden des Landes Brandenburg. Bis 1952 gehörte das Dorf noch zu Mecklenburg-Strelitz, das benachbarte Fürstenberg gehört heute noch kirchlich zur Nordkirche. Das könnte bei einem weiteren Teil der Spendenaktion bedeutsam sein: In der Kirche sind nach 1945 insgesamt elf gotische Heiligenfiguren verlorengegangen, die damals zur Sicherung ausgebaut wurden. „Wir haben schon an die Nordkirche geschrieben“, sagte Pfarrerin Anne Lauschus. „Aber bisher wissen wir nicht, ob es die Figuren vielleicht noch irgendwo gibt.“

Derzeit werde die am Radweg Berlin-Kopenhagen gelegene Kirche alle vier Wochen für einen Gottesdienst genutzt. Im Sommer sei sie zudem durchgehend für Besucher geöffnet. In den vergangenen Jahren war die Spendenaktion „Bedrohte Kunstwerke“ erfolgreich: 2021 kamen für die Dorfkirche in Dallmin in der Prignitz insgesamt 18.000 Euro zusammen. In den vergangenen 14 Jahren erbrachte die Spendenaktion insgesamt 230.000 Euro für bedrohte Kunstschätze.

Zur Startseite