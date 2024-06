Staatsschutz in Brandenburg ermittelt Ausländerfeindlicher Vorfall beim Sommerfest in Basdorf?

Das Basdorfer Sommerfest, das am vergangenen Samstagabend stattfand, sorgt in dem kleinen Ort in der Gemeinde Wandlitz (Barnim) im Nachhinein für Unruhe. Bei der Open-Air-Disco auf dem Sportplatz sollen in der Nacht zu Sonntag Gäste „Ausländer raus“ gesungen und dabei den Hitlergruß gezeigt haben.