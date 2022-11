Teilnehmerzahlen rückläufig Rund 6000 Menschen bei Demonstrationen in Brandenburg

In Brandenburg hat es am Montagabend 42 Demonstrationen gegen die Russland-, Klima- und Energiepolitik der Bundesregierung gegeben. Landesweit hätten sich daran 6300 Menschen beteiligt, teilte die Polizei am Dienstag in Potsdam mit. In Wittenberge wurde demnach mit 700 Demonstranten die höchste Teilnehmerzahl verzeichnet.

Die Anzahl der Versammlungen sei im Vergleich zu den vergangenen Wochen auf gleichbleibendem Niveau, hieß es. Die Teilnehmerzahlen seien rückläufig. Am vorangegangenen Montag hatte die Polizei landesweit bei 44 Demonstrationen insgesamt 9000 Teilnehmer gezählt. (epd)

