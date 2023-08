Tragisches Unglück in Brandenburg 26-Jähriger fällt auf die Gleise und stirbt

Ein 26-Jähriger ist in einem Brandenburger Bahnhof beim Einfahren eines Zuges auf die Gleise gefallen und dabei ums Leben gekommen. Wie die Polizei in Cottbus am Donnerstag mitteilte, ereignete sich der Unfall am Mittwochnachmittag in Doberlug-Kirchhain.

Der Mann hatte sich demnach beim Einfahren eines Regionalexpress in den örtlichen Bahnhof „ohne ersichtlichen Grund“ nach vorn gebeugt und war auf die Gleise gefallen.

Der Zugführer leitete eine Notbremsung ein, konnte einen Zusammenprall aber nicht mehr verhindern; dabei erlitt der 26-Jährige tödliche Verletzungen. Die zehn Insassen des Zuges blieben bei der Bremsung unverletzt, der Lokführer wurde aus dem Dienst genommen und medizinisch versorgt.

Eine Einwirkung Dritter am Geschehen schloss die Polizei bislang aus, leitete aber trotzdem ein Ermittlungsverfahren ein. Der Bahnverkehr wurde nach mehrstündiger Sperrung wieder freigegeben. (AFP)