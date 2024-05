Über 500.000 Euro gewonnen Brandenburger räumt beim Eurojackpot ab

Das Lotto-Glück bleibt Brandenburg hold: Ein märkischer Eurojackpot-Spieler hat am Wochenende knapp 567.000 Euro gewonnen. Das teilte Lotto Brandenburg am Dienstag mit. Der Gewinner hatte in der vergangenen Woche in Potsdam 16 Euro in acht Tipps investiert. Er erzielte fünf Richtige sowie eine Eurozahl und streicht nun 567.073,40 Euro ein.

„Wie schön, in so kurzer Zeit bereits den nächsten Großgewinn in Brandenburg vermelden zu können“, sagte Anja Bohms, Geschäftsführerin von Lotto Brandenburg. Erst vor einer Woche hatte Lotto Brandenburg verkündet, dass ein Glückspilz aus dem Kreis Oder-Spree rund 1,8 Millionen Euro beim „6 aus 49“ gewonnen hat. Anfang Mai gewann ein Brandenburger rund 300.000 Euro beim Eurojackpot.