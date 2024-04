Unfall auf der A10 in Brandenburg Lastwagen kippt in Graben – zwei Verletzte

Ein Lastkraftwagen ist am späten Donnerstagabend auf der Autobahn 10 zwischen Rangsdorf und Genshagen von der Fahrbahn abgekommen und in den Graben gekippt. Das Fahrzeug landete auf dem Dach und wurde dabei schwer beschädigt, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte.

Fahrer und Beifahrer erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Rettungskräfte behandelten die beiden 53-Jährigen vor Ort. Warum der Lkw von der Fahrbahn abkam, ist Gegenstand der Ermittlungen. Der Atem des Fahrers soll den Angaben zufolge nach Alkohol gerochen haben.

Die Beamten ließen zunächst einen freiwilligen Alkoholtest durchführen und ordneten dann zur Kontrolle eine Blutentnahme im Krankenhaus an. Der Transporter wurde geborgen und abgeschleppt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf ungefähr 10.000 Euro. (dpa)