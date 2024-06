Vier harte Monate für Pendler Deutsche Bahn veröffentlicht Ersatzfahrplan für Strecke Berlin-Hamburg

Für die Pendler zwischen Berlin und Hamburg beginnt in sechs Wochen eine harte Zeit: Vom 16. August bis zum 14. Dezember 2024 ist die Bahnlinie zwischen den beiden Metropolen das erste Mal unterbrochen. Mehr als 74 Kilometer Gleise und 100 Weichen werden dann zwischen Wittenberge und Ludwigslust sowie zwischen Hamburg und Büchen und rund um Hagenow Land erneuert. Rund 220 Millionen Euro investiert die Deutsche Bahn dann in die täglich von 230 Zügen befahrene und von 30.000 Fahrgästen am Tag genutzte Direktverbindung.

Die Folgen für Reisende in der Prignitz und in Mecklenburg sind massiv: Wittenberge, Ludwigslust und Büchen verlieren ihre Fernverkehrshalte. Für Reisende von und nach Ludwigslust und Wittenberge verkehren zwischen Hamburg und Ludwigslust beziehungsweise Wittenberge direkte Ersatzbusse (IC-Busse).

Die Fahrzeiten dieser Busse sind schon in der Fahrplanauskunft der DB AG vorhanden: Sie verkehren ab Wittenberge via Ludwigslust um 06:00 Uhr, 08:03 Uhr und 14:00 Uhr und ab dem Hamburger ZOB um 10 Uhr, 14 Uhr und 16 Uhr und werden für die Strecke zwischen der Prignitz und Hamburg je nach Tageszeit zwischen zweieinhalb und drei Stunden benötigen. Ein Bus, der Hamburg um 18 Uhr verlässt, endet bereits in Ludwigslust und fährt nicht mehr in die Prignitz weiter.

Bahnfahrt verlängert sich auf fast drei Stunden

Für viele Prignitzer Pendler dürfte deswegen eine andere Umfahrung der Baustelle besser geeignet sein: Stündlich nämlich besteht auch die Möglichkeit, von Wittenberge aus mit der Magdeburger S-Bahn bis Stendal vorzufahren und ab dort den ICE nach Hamburg zu nutzen. Diese Verbindung dauert etwa zwei Stunden und 54 Minuten. Zum Vergleich: Heute sind die EC-Züge zwischen Wittenberge und Hamburg etwa eine Stunde und 10 Minuten unterwegs, wenn die Züge pünktlich sind.

Keine Einschränkungen gibt es in diesem Jahr bei den Nahverkehrszügen: Sie fahren zwischen Wittenberge und Berlin während der Arbeiten weitestgehend ohne Einschränkungen. Allerdings fahren in die andere Richtung – also zwischen Wittenberge, Karstädt und Ludwigslust – Ersatzbusse. Damit verlängert sich für Reisende aus der Region die Fahrzeit nach Berlin und zum Berliner Flughafen BER deutlich.

Auswirkungen hat die Baustelle auf der Bahn zwischen Berlin und Hamburg auch auf die mecklenburgische Landeshaupstadt Schwerin: Die ICE-Züge zwischen Schwerin und Hamburg werden ebenfalls entfallen und durch Busse ersetzt.

Noch keinen Überblick gibt es über die Ersatzfahrpläne für die zweite große Sperrung der Hamburger Bahn im kommenden Jahr. Hier verwies Brandenburgs Verkehrsminister Rainer Genilke (CDU) erst kürzlich im Landtag darauf, dass sich die Ersatzfahrpläne für die Komplettsperrung noch in Planung befänden und voraussichtlich im Herbst veröffentlicht würden.

Die Planung für diese Bauphase ist ungleich schwerer, da dann auch die Zulaufstrecken zur Hamburger Bahn betroffen sein werden und die Umfahrungsmöglichkeit via Stendal beispielsweise so nicht mehr bestehen wird.