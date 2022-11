Wieder mehr Züge von Berlin nach Hamburg Deutsche Bahn kann Trassen von Flixtrain übernehmen

Die DB Fernverkehr kann zwischen Berlin und Hamburg ab dem Fahrplanwechsel im Dezember mehr Fahrten anbieten, als bislang geplant: Das private Eisenbahnunternehmen Flixtrain hat insgesamt vier Fahrplantrassen für das ganze Jahr 2023 zurückgegeben, die nun von der DB AG wieder genutzt werden.

Das teilte die Vorständin für Marketing der DB Fernverkehr, Stefanie Berk, am Mittwoch vor Journalisten in Berlin mit. „Wir springen gern in die Bresche, und sind froh, dass wir die Trassen jetzt kurzfristig wieder fahren können.“

Wer fünf Handtücher auf die Liegen am Pool legt, ohne sie später zu nutzen, nervt schon im Urlaub alle anderen. Stefanie Berk, DB Fernverkehr

Vor Journalisten zeigte sich Berk dennoch verärgert. „Wer fünf Handtücher auf die Liegen am Pool legt, ohne sie später zu nutzen, nervt schon im Urlaub alle anderen.“ Entsprechend verhalte sich Flixtrain in der Region.

Neben den bereits bekannten Abfahrten findet sich demnach der EC 176 wieder im Fahrplan. Der aus Prag kommende Zug fährt um 13.06 Uhr in Berlin ab. Er erreicht Wittenberge um 14 Uhr und Ludwigslust um 14.19 Uhr. In Hamburg kommt er dann um 15.12 Uhr an.

Zudem fährt in Richtung Norden auch der EC 378 wieder: Der Zug verlässt Berlin um 17.06 Uhr, erreicht Wittenberge um 18 Uhr, Ludwigslust um 18.19 Uhr, ist in Hamburg um 19.12 Uhr und kommt in Kiel um 20.20 Uhr an.

In der Gegenrichtung verkehrt künftig wieder der EC 379, der von Kiel und Hamburg kommend Ludwigslust um 9.40 Uhr und Wittenberge um 10 Uhr erreicht. Von dort geht es dann über Berlin und Dresden weiter nach Prag.

Am Abend fährt künftig wieder der IC 2073, der ab Hamburg Hauptbahnhof um 18.51 Uhr abfährt. Der Zug erreicht Ludwigslust um 19.40 Uhr, Wittenberge um 20 Uhr und den Berliner Hauptbahnhof um 20.55 Uhr.

Eine andere Trasse hat Flixtrain bislang nur teilweise zurückgegeben. Der EC 177, der Hamburg um 12.51 Uhr verlässt und Ludwigslust um 13.40 Uhr, Wittenberge um 14.00 Uhr und Berlin um 14.55 Uhr erreicht, fährt deswegen nur von Sonntag bis Freitag und auch nur bis zum 31. März 2023. Samstags sind bislang Angebote von Flixtrain geplant.

Keine Veränderungen gibt es dagegen bei einer Verbindung am Morgen, die in Wittenberge künftig ausfällt. Hier habe man sich aufgrund von hoher Streckenauslastung zwischen dem Halt in Wittenberge und dem in Ludwigslust entscheiden müssen, sagte der Konzernbevollmächtigte der DB AG, Alexander Kaczmarek. Die Entscheidung fiel schließlich wegen der Anbindung der Landeshauptstadt Schwerin zu Gunsten von Ludwigslust.

