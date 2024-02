Wohnungsbrand in Brandenburg Tote Person bei Löscharbeiten entdeckt

Bei einem Wohnungsbrand in Prenzlau wurde eine tote Person aufgefunden. Feuerwehrleute entdeckten den Leichnam am Mittwochabend bei den Löscharbeiten, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte.

Polizisten waren am Abend zu dem Haus in der Stettiner Straße ausgerückt, nachdem Zeugen den Alarm eines Rauchmelders gehört hatten. Aus einer Wohnung drang Qualm und es roch verbrannt. Beim Eintreffen der Beamten standen die Räume bereits so in Flammen, dass die Polizisten diese nicht betreten konnten.

Ein Arzt stellte vor Ort den Tod der später gefundenen Person fest. Ob es sich um den 65-jährigen Wohnungsinhaber handelt, werde derzeit geprüft. Andere Personen kamen nach bisherigen Erkenntnissen nicht zu Schaden. Das Wohnhaus ist stark beschädigt, gilt bislang aber nicht als einsturzgefährdet. (dpa)