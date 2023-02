DDR-Wohnblock vor dem Abriss Zwei Bäume am Potsdamer Staudenhof gefällt

In Vorbereitung auf den Abriss des Gebäudes ab dem Sommer sind am Potsdamer Staudenhof in der vergangenen Woche zwei Bäume gefällt worden. Das bestätigte Stadtsprecher Markus Klier auf Anfrage. Die „Initiativgruppe Potsdam“ hatte auf Twitter ein Video der Baumfällung gepostet.

Die Frage, was dort passiere, kommentierte der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung, Pete Heuer (SPD), mit der Aussage: „Potsdam baut in bester Innenstadtlage Hunderte geförderte Wohnungen mit Pro Potsdam, Studentenwerk und Genossenschaften. Es entsteht ein lebenswertes, urbanes Quartier. Großartig!“

Im März sollen auch die Vorbereitungen für die Umpflanzung von fünf Linden beginnen. Wie berichtet, sollen die Bäume in einem aufwendigen Verfahren von dem Rasenstück am dem Abriss geweihten Staudenhof an den Steubenplatz umziehen. Wenn die Witterung es zulässt, sollen dazu im kommenden Monat die Kronen der Bäume beschnitten und die Wurzeln vorbereitet werden. Die Umpflanzung selbst ist für das erste Quartal 2025 geplant. Eine Linde kann aufgrund ihres Zustandes nicht umziehen, sie soll gefällt werden.

