Einfach Potsdam Melancholie und Mondfinsternis

Sie denken bei Cäsar nicht an einen Römer, sondern den Rock- und Bluesgitarristen Peter Cäsar Gläser? Dann sind Sie am Freitagabend (27.10.) beim Projekt „Apfeltraum“ mit ihrer Hommage an Cäsar richtig. Zur Band gehören Cäsars Sohn Robert Gläser, Ex-Knorkator-Drummer Christian Gerlach, Blues-Unikum Big Joe Stolle und die Gitarristen Hannes Funke und Jakob Deider.

Das Programm bietet Best-Of und zeitlos Schönes von dem 2008 verstorbenen Musiker, der bei Renft und Karussell spielte und zur Amiga Bluesband gehörte. Das Déjà-vu beginnt um 20 Uhr, im Club Charlotte. Zum Aufwärmen eignet sich das Kurzfilmprogramm mit Musikvideos der Defa von 1970 bis 1985, ab 18 Uhr im Filmmuseum.

Im Nikolaisaal wird es Freitagabend wunderschön melancholisch-tragisch beim Konzert mit der Fado-Sängerin Carminho. Eigentlich muss man diese Musik in einer Lissabonner Kneipe erleben, aber den Nikolaisaal können wir auch empfehlen. Um 20 Uhr geht es los, Karten hier.

Samstag ist bundesweiter Astronomietag und Mondfinsternis. Das Urania-Planetarium lädt zu kostenlosen Führungen in der Kuppel, ab 20 Uhr, und zur gemeinsamen Beobachtung der Mondfinsternis zwischen 21.30 und 22.45 vom Bassinplatz aus. Für die Führungen hier anmelden.

Zur Milonga in der Fabrik spielt am Samstag ab 20 Uhr das Pablo Woiz Tango Quartett: Klavier, Bandoneon, Gitarre, Kontrabass und natürlich Gesang. Tangotanzen unbedingt erwünscht, und falls Sie eine kleine Auffrischung oder Inspiration brauchen: Nachmittags finden passende Tangotanzkurse statt, für Einsteiger, Folgende und Führende, wie es fachsprachlich heißt. Weitere Infos zum Tangoball Arrabalito finden Sie hier.

Den Schwung können Sie in den Sonntag mitnehmen, um 9 Uhr beginnt im Volkspark das Halloween Doubles der Potsdamer Discgolfer Hyzernauts. Gespielt wird in Zufalls-Zweier-Teams, und wer Gespenster oder Kürbisse abschießt, bekommt Strafpunkte. Sie kommen am besten im Kostüm, das gibt Rabatt beim Startgeld. Infos hier.