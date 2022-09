Führungswechsel bei Potsdams Grünen Neue Chefin für die Öko-Partei vor der Wahl

Der Potsdamer Grünen-Kreisverband wählt eine neue Doppelspitze. Das teilte die Partei am Freitag mit. Demnach tritt bei einem Parteitag, der am heutigen Samstag im ViP-Saal des Babelsberger Karl-Liebknecht-Stadions stattfindet, die bisherige Kreischefin Carolin Herrmann nicht noch einmal an. Das geschehe aus persönlichen Gründen, sagte sie auf PNN-Nachfrage – unter anderem sei sie beruflich im Potsdamer Wahlkreisbüro von Außenministerin Annalena Baerbock gefordert. Dem Potsdamer Kreisverband bleibe sie erhalten, versicherte Herrmann – vier Jahre lang hatte sie ihn angeführt.

Der Verzicht aufs Auto muss zunehmend leichter fallen. Katharina Erbeldinger, designierte Kreisvorsitzende der Potsdamer Grünen

Eine Nachfolgerin steht offensichtlich bereits fest. Es handelt sich um Katharina Erbeldinger, die im Bundessozialministerium als Referentin für Armuts- und Reichtumsberichterstattung zuständig ist. In ihrer Bewerbung für das politische Ehrenamt heißt es, sie wolle sich für die ökologische Energie- und Verkehrswende in Potsdam einsetzen.

„Der Verzicht aufs Auto muss zunehmend leichter fallen und die Vorteile der Auto-Freiheit müssen erlebbar werden, durch bessere ÖPNV-Verbindungen, mehr Platz für Rollstuhlfahrer-, Fußgänger- und Radfahrer*innen.“ Gegenkandidaturen sind bisher nicht bekannt geworden.

Die Grünen verzeichnen starken Mitgliederzuwachs

Erneut antreten möchte Co-Kreisvorsitzender Ken Gericke, Referent für Städtebaurecht im Infrastrukturministerium des Landes. In seiner Bewerbung für den Vorsitz formuliert der Grünen-Kommunalpolitiker ein klares Ziel: „Wir wollen zur Kommunalwahl 2024 stärkste Kraft in Potsdam werden.“ Bei den Kommunalwahlen 2019 waren die Grünen mit 18,8 Prozent knapp hinter der SPD gelandet.

Die Ökopartei verzeichnete in den vergangenen Jahren einen starken Mitgliederzuwachs, mehr als 600 Potsdamer sind inzwischen im Kreisverband engagiert. Auch hier ist nur der SPD-Kreisverband in der Landeshauptstadt zahlenmäßig mit zuletzt mehr als 950 Genossen überlegen. In der Kommunalpolitik bilden die Grünen zusammen mit SPD und Linken die Rathauskooperation.

