Für Musikschule in Lwiw Musikernachwuchs aus der Ukraine im Inselhotel

Das Inselhotel auf Hermannswerder lädt am 27. Februar erneut zu einem Benefizkonzert für das Kruschelnytska Lyzeum im westukrainischen Lwiw ein. Das musikalische Programm bestreiten hochbegabte Musikschüler:innen aus der Ukraine, heißt es in der Einladung. Außerdem gibt es kulinarische Spezialitäten aus der Ukraine. Erwartet wird neben Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) auch der Leiter der Lwiwer Schule, Lev Myronovych Zakopets. Auch der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeiev, sei angefragt. RBB-Moderator Tim Jäger führt durch den Abend.

„Mit unserem Benefizkonzert wollen wir für die leidgeprüften und mutigen Menschen in der Ukraine weitere Hilfen organisieren und ein Zeichen der Anteilnahmen und Unterstützung gegen den Terrorkrieg Putins setzen“, erklärte Hotelchef Burkhard Scholz. Beim ersten Benefizkonzert für die bereits 1838 gegründete Musikschule im April 2022 seien 32.000 Euro zusammengekommen, im Sommer gab es eine weitere Benefizaktion. Die Potsdamer Spenden seien unter anderem in Musikinstrumente, Musikzubehör, den Umbau der Räumlichkeiten, die Verpflegung der rund 360 Schüler:innen und die Rekonstruktion des Luftschutzbunkers geflossen, heißt es. Die Schule auch aus der Ostukraine geflüchtete Kinder.

