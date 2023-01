Karstadt Potsdam Stadt bietet Kooperation an

Die Stadt Potsdam hat der Galeria GmbH, die in Potsdam die Karstadt-Filiale betreibt, und der Besitzerin des Stadtpalais ein Kooperationsangebot unterbreitet. Das bestätigte Stadtsprecher Markus Klier auf Anfrage. Das Schreiben an den Konzern sei im Dezember versandt worden, die Veröffentlichung werde aktuell geprüft. Auch sei die Stadt mit beiden Parteien in Kontakt, so Klier weiter.

Wie berichtet hatte Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) bei einem Fachtag zum Innenstadthandel angekündigt, dem angeschlagenen Warenhauskonzern vor Jahresende 2022 eine Ideenbeschreibung für ein Konzept für die Potsdamer Karstadt-Filiale vorlegen zu wollen. Insbesondere hatte er die Option einer Bürgerservice-Außenstelle im Erdgeschoss des Hauses, Richtung Eingang Dortustraße, ins Spiel gebracht.

Die Kaufhauskette Galeria Karstadt befindet sich gerade in einem Insolvenzverfahren. Ein Teil der 131 Filialen soll geschlossen werden - welche das sind, ist bislang nicht bekannt. „Nach unseren Informationen ist Ende Januar 2023 mit einer Entscheidung zu rechnen“, so Stadtsprecher Klier.

