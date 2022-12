Kundenberatung der EWP zieht um Energieversorger verlässt Wilhelmgalerie

Der städtische Energieversorger EWP schließt sein Kundenzentrum in der Wilhelmgalerie. Ab Montag (5. Dezember) gibt es stattdessen eine vorübergehende neue Anlaufstelle in der Posthofstraße 16, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Der Mietvertrag mit der Wilhelmgalerie sei ausgelaufen, die geplanten neuen Räume aber nicht bezugsbereit, heißt es zur Begründung. Kund:innen werden gebeten, möglichst den telefonischen Kundenservice unter (0331) 661 30 00 zu nutzen, hieß es weiter. Wie berichtet hat die EWP wegen des gestiegenen Beratungsbedarfs seine Kapazitäten im Kundenservice verdoppelt.

Zur Startseite