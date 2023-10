15-Jährige seit Januar vermisst Polizei sucht Jugendliche aus Potsdam

Die Potsdamer Polizei sucht nach der 15-jährigen Caitlin L. aus Potsdam. Wie die Polizeidirektion West in ihrem Aufruf zur Suche nach der vermissten Jugendlichen informiert, ist der Aufenthaltsort der 15-Jährigen bereits seit Mitte Januar dieses Jahres unbekannt. Zuvor lebte die 15-Jährige in einer Jugendwohneinrichtung in der Potsdamer Innenstadt. Caitlin L. ist etwa 1,50 Meter groß, schlank und hat lange, blonde Haare.

Vermisste 15-jährige Potsdamerin Caitlin L. © Polizei / PD West/Polizei / PD West

Der Polizei würden bislang keinerlei Anhaltspunkte für ein Verbrechen vorliegen, hieß es weiter. Vielmehr gehe man bei der Polizei davon aus, dass sich die 15-Jährige einer gerichtlich angeordneten Maßnahme entziehen wolle.

Laut Polizei habe man seit dem Verschwinden der Jugendlichen „intensive Suchmaßnahmen“ durchgeführt. So hätten zwischenzeitlich immer wieder Informationen zu ihrem vorübergehenden Aufenthaltsort vorgelegen, hieß es weiter, aber man habe Caitlin L. nie angetroffen.

Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Jugendliche zunehmend unter gesundheitlichen Problemen leiden könne, habe sich die Polizei nun zur öffentlichen Fahndung entschlossen, so die Direktion West in ihrem Suchaufruf.

Die Polizei bittet um Hinweise zum derzeitigen oder zwischenzeitlichen Aufenthaltsort von Caitlin L.. Informationen, wo die Jugendliche gesehen wurde, seien ebenfalls hilfreich, so die Polizeidirektion West. Hinweise nimmt die Potsdamer Polizeiinspektion unter der Telefonnummer 0331 5508-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.