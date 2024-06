25 Tonnen Müll eingesammelt Potsdamer Rathaus dankt Teilnehmern für Frühjahrsputz

Bei mehreren Frühjahrsputzaktionen haben Bürgerinnen und Bürger in diesem Jahr insgesamt 25 Tonnen Müll auf öffentlichen Plätzen und Grünflächen in Potsdam eingesammelt. „Die Landeshauptstadt Potsdam bedankt sich herzlich bei allen Beteiligten für ihren Einsatz für ein sauberes Potsdam, unsere Umwelt und nicht zuletzt für ein bewusstes Miteinander“, sagte Potsdams Sozialbeigeordnete Brigitte Meier (SPD).

Organisiert wurden die Aufräumaktionen von 23 verschiedenen Initiativen und Vereinen, darunter von der „Gruppe grünes Drewitz“, dem Potsdamer Segelverein, dem Siedlungsverein Kolonie Daheim und der Grundschule Max Dortu. Aber auch von dem Nabu Bornstedt, dem Stadtkontor, den Plastikpiraten Potsdam und den Ortsvereinen von Marquardt, Fahrland, Grube, Paaren, Uetz, Bornim, Neu Fahrland Golm und Satzkorn.

Die Stadt stellt den Initiativen Müllsäcke und Handschuhe zur Verfügung und organisiert die Abholung des Abfalls durch die Stadtentsorgung Potsdam. Termine können mit dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger wenden. Ansprechpartnerin ist Verena Stephan, zu erreichen per Telefon unter 0331 2893784 oder per E-Mail an verena.stephan@rathaus.potsdam.de.