30.000 Kilometer in 800 Tagen Auftakt der „Expedition Hope“ fürs Klima in Potsdam

30.000 Kilometer durch 30 Länder in 800 Tagen: Das ist das Ziel von Michael Evertz aus Starnberg, der mit seiner Fahrrad- und Bergsteigerexpedition „Expedition Hope“ für ein Miteinander beim nachhaltigen Umgang mit der Erde werben will.

Zum Start der Reise am 22. April findet beim ersten Etappenziel in Potsdam der „Common Cause Summit for our Planet Earth“ im Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit (RIFS) statt: Bei dem öffentlichen Treffen renommierter Klimaforscher wird Evertz sein Projekt noch einmal auf großer Bühne vorstellen.

Seine Reise führt ihn unter anderem zur nächsten Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen, die vom 30. November bis 12. Dezember in Dubai stattfindet. Das geografische Ziel ist das Kap der Guten Hoffnung in Südafrika.

Um 15.30 Uhr will Evertz mit der „Fahrradkarawane der Hoffnung“ in Potsdam eintreffen, um 16 Uhr beginnt die Konferenz mit einem Vortrag des Klimaforschers Ortwin Renn. Es folgt eine Podiumsdiskussion von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zum Thema „Warum ist kooperatives Handeln so zentral für einen erfolgreichen Klimaschutz?“.

Im Anschluss folgen Interviews mit dem Autor Frank Schätzing und Videobotschaften von Fritz Reusswig vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK), Johan Rockström (PIK) und Uwe Schneidewind (Club of Rome). Zum Schluss erfolgt die Vorstellung der „Common Cause Declaration for our Planet Earth“ durch Michael Evertz.

Evertz möchte mit seiner Aktion ein Zeichen dafür setzen, wie wichtig die Zusammenarbeit gegen den Klimawandel ist: „Ohne Kooperation hat die Menschheit keine Chance, langfristig zu überleben“, sagt Evertz.