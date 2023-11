7647 offene Stellen Arbeitslosenzahl in Potsdam geht leicht zurück

Der regionale Arbeitsmarkt erweist sich mit einer Arbeitslosenquote von 5,2 Prozent weiterhin als robust. Im Raum Potsdam sind aktuell 18.203 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet, wie die Arbeitsagentur mitteilte. Im Laufe des Oktobers hatten sich 3459 Menschen neu arbeitslos gemeldet. Positiv zu verzeichnen ist, dass dem 3547 Abmeldungen in Arbeit gegenüberstehen.

Alexandros Tassinopoulos, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Potsdam, sagte, der regionale Arbeitsmarkt sei trotz aller Herausforderungen „noch immer sehr aufnahmefähig“. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die auf Jobsuche seien, hätten gute Chancen, eine neue Beschäftigung zu finden. „Mit Blick auf den nahenden Winter und die insgesamt schwächelnde Konjunktur ist das eine beruhigende und positive Nachricht.“

Seit Jahresbeginn wurden der Agentur für Arbeit in Potsdam 12.487 offene Arbeitsstellen gemeldet. Mit Stand Oktober sind insgesamt 7647 Stellen offen, im Laufe des Oktobers konnten Unternehmen rund 1316 Positionen besetzen und meldeten 1163 neue Arbeitsangebote. Damit ergibt sich im Vergleich zum Vormonat ein Plus von 228 neu gemeldeten Stellenangeboten. Die besten Chancen bei der Arbeitssuche bestehen den Angaben zufolge aktuell in fertigungstechnischen Berufen, unternehmensbezogenen Dienstleistungsberufen sowie den Gesundheitsberufen.