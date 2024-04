89-Jähriger leicht verletzt Radfahrer in der Potsdamer Waldstadt von Auto angefahren

Erneut ist in Potsdam ein Radfahrer bei einem Unfall mit einem Auto verletzt worden. Ein 89-Jähriger wurde am Dienstagnachmittag im Stadtteil Waldstadt II in der Straße Am Moosfenn angefahren. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der 61-jährige Autofahrer habe demnach nicht genügend auf den Verkehr geachtet. Nach derzeitigen Erkenntnissen übersah er den von rechts kommenden Radfahrer, als er nach rechts abbiegen wollte.

Durch den Zusammenstoß stürzte der 89-Jährige. Er fiel gegen ein anderes Auto und zog sich leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte versorgten ihn am Unfallort. Ein Transport ins Krankenhaus war nicht nötig. Erst am Montag hatte ein Autofahrer in Babelsberg einen Radfahrer beim Abbiegen angefahren und schwer verletzt, nachdem er ihm die Vorfahrt genommen hatte.