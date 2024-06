Abwahlantrag gegen Potsdams Oberbürgermeister Stadtpolitik streitet erbittert um Formalien

Eine Abwahl von Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) durch die derzeit noch amtierende Stadtverordnetenversammlung am 26. Juni ist aus Sicht der Fraktionsvorsitzenden von SPD und Linken, Uwe Adler und Stefan Wollenberg, nicht möglich. Der Antrag zur Abwahl liege nicht fristgerecht vor, behaupten die beiden. Davon habe er sich am Freitag im Büro der Stadtverordnetenversammlung (SVV) persönlich überzeugen können, sagte Adler am Freitag.