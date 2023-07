Aktion der „Letzten Generation“ in Potsdam Klimaaktivisten blockieren Lange Brücke

Aktivisten der Klimaschutzgruppe „Letzte Generation“ haben am Freitagmorgen in Potsdam den Verkehr blockiert. Wie die Polizei auf PNN-Nachfrage mitteilte, klebten sich gegen 9 Uhr zwei Personen auf der Langen Brücke in Fahrtrichtung Hauptbahnhof fest. Derzeit laufen polizeiliche Maßnahmen.

Die Blockade ist Teil einer bundesweiten Protestaktion. In 26 Städten hatte die „Letzte Generation“ Sitzblockaden angekündigt. In Berlin sorgten die Aktivsten am Freitagmorgen an mehreren Stellen für Verkehrseinschränkungen.

In Potsdam hatten sich Klimaschützer bereits Ende Februar auf der Langen Brücke festgeklebt. In der vergangenen Wochen hatte die „Letzte Generation“ wie schon Anfang Juni einen Protestmarsch in Potsdam durchgeführt. Da beide Veranstaltungen nicht angemeldet waren, wurde jeweils eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz aufgenommen.