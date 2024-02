Aktiv gegen Klimawandel Bürgerenergietag in der Biosphäre, Workshops an der Volkshochschule

Wie können Bürgerinnen und Bürger die Energiewende in Potsdam aktiv mitgestalten? Darüber soll beim Bürgerenergietag am 23. Februar von 15 bis 20 Uhr in der Biosphäre im Volkspark diskutiert werden. Das Netzwerk ClimateHub Potsdam lädt gemeinsam mit der Biosphäre zu der Veranstaltung ein.

Termine 23. Februar: Bürgerenergietag in der Biosphäre im Volkspark 20. März: Start der Workshopreihe an der Volkshochschule

Ziel ist unter anderem die Vorbereitung einer noch zu gründenden Energiegenossenschaft, über die Bürger gemeinsam in Wind- und Solarparks vor Ort investieren sollen, heißt es in der Ankündigung. In sechs Themenrunden soll es außerdem um Möglichkeiten zum Ausbau der Windkraft, von Dach- oder Freiflächensolaranlagen sowie von sogenannten Balkonsolarkraftwerken gehen. Außerdem stehen die Wärmewende und die Frage nach Naturschutz und Ausgleichsflächen in und um Potsdam auf dem Programm. Die Teilnahme ist kostenlos, anmelden kann man sich unter www.klimatag-potsdam.de.

Auch die Volkshochschule Potsdam (VHS) setzt auf Klimabildung und bietet ab 20. März eine kostenlose Workshopreihe an. An sechs Abendterminen, zwei davon online, sollen die Teilnehmenden „klimafit“ werden. Sie bekommen Input von Experten zum Klimawandel, seinen regionalen Auswirkungen und zu Möglichkeiten, Klimaschutz mit Tipps aus den Bereichen Energie, Mobilität oder Ernährung selbst aktiv mitzugestalten. Anmelden kann man sich auf vhs.potsdam.de oder unter Tel.: (0331) 289 45 62.