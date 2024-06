Alles Wichtige zum 9. Juni Das Potsdamer Wahl-ABC

Europaparlament und Stadtverordnetenversammlung, Ortsbeiräte und Migrantenbeirat: Die Potsdamerinnen und Potsdamer dürfen am Sonntag über die Neubesetzung einer ganzen Reihe von Gremien abstimmen. Um den Überblick nicht zu verlieren, finden Sie hier alle wichtigen Informationen auf einen Blick.

Wer darf wählen?

140.000 Potsdamerinnen und Potsdamer sind wahlberechtigt. Wählen dürfen Personen ab 16 Jahren mit Hauptwohnsitz in Potsdam und deutscher oder EU-Staatsbürgerschaft. Bei der Wahl zum Migrantenbeirat sind 23.000 Personen wahlberechtigt.

Am 9. Juni findet die Wahl statt. © Tsp

Wie viele Kreuze darf man setzen?

Bei der Europawahl hat jeder eine Stimme. Angekreuzt wird die Liste einer Partei. Bei der Kommunalwahl darf jeder Wähler drei Kreuze setzen. Diese Stimmen kann er entweder alle drei einem einzigen Kandidaten geben oder auf bis zu drei Kandidaten verteilen. In den neun nördlichen Ortsteilen dürfen die Wähler zusätzlich einen neuen Ortsbeirat wählen. Hier kann jeder ebenfalls drei Kreuze bei einem oder mehreren Kandidaten setzen. Bei der Wahl zum Migrantenbeirat hat jeder Wähler 13 Stimmen.

Stimmzettel für die Europawahl. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

Wo und wann kann ich wählen?

Auf der Wahlbenachrichtigung, die per Post verschickt wurde, steht das zuständige Wahllokal. Die Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet, 1700 Wahlhelfer sind im Einsatz. Jeder Wähler muss seine Wahlbenachrichtigung und einen gültigen Ausweis oder Pass mitbringen. In der Wahlkabine dürfen keine Fotos gemacht werden.

Ist noch Briefwahl möglich?

Wer Briefwahl beantragt hat, aber die Unterlagen noch nicht abgegeben hat, muss sich jetzt sputen. Die Briefwahlunterlagen müssen bis zum Wahlsonntag um 18 Uhr beim Wahlleiter eingehen. Das Briefwahlbüro in der Hegelallee 6-10 hat am Freitag zum letzten Mal von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Per Post müssen sie also bis Samstag ankommen. Wer das verpasst hat, kann die Unterlagen auch in die Briefkästen der Stadtverwaltung an der Einfahrt zur Hegelallee oder in der Edisonallee 5-9 werfen. Diese werden am Sonntag um 18 Uhr noch einmal geleert. Im Wahllokal dürfen die Briefwähler ihre Unterlagen nicht abgeben.

Wo findet man die Ergebnisse?

Nach der Schließung der Wahllokale werden zuerst die Europawahlen ausgezählt, es folgen die Kommunalwahlen, die Ortsbeiräte und der Migrantenbeirat. Die Ergebnisse werden nach und nach von den Wahllokalen gemeldet und die Stadt veröffentlicht diese unter www.potsdam.de. Die Potsdamer Neuesten Nachrichten berichten live vom Wahlabend.

Wie ist die Sicherheitslage?

Nach Angriffen auf Politiker im Wahlkampf sind die Sicherheitsvorkehrungen diesmal deutlich höher als bei früheren Wahlen. „Die Sicherheitsbehörden sind in besonderer Weise sensibilisiert“, so Landeswahlleiter Herbert Trimbach, der früher Chef der Polizeiabteilung im Brandenburger Innenministerium war. „Die Polizei ist nicht in der Lage, bei jeder Veranstaltung und jedem Stand vor Ort zu sein“, machte Staatssekretär Markus Grünewald aber am Mittwoch im Innenausschuss des Landtags deutlich. Allein in Potsdam seien am Wahlwochenende rund 1800 Zelte, Stände und Aktionen geplant. Die Polizei sei für die Wahlen aber personell so aufgestellt, dass sie bei Vorfällen sehr schnell vor Ort sein werde.

Sind Wahlpartys geplant?

Die Stadt richtet am Wahlabend ab 18 Uhr ein öffentliches Wahl-Event im Potsdam Museum aus. Auf Bildschirmen werden die Ergebnisse angezeigt. Geplant sind auch Talks mit Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD), den Beigeordneten und Wahlleiter Stefan Tolksdorf sowie musikalische Begleitung.

Einige Parteien planen eigene Wahlpartys. Die SPD feiert im Regine Hildebrandt Haus in der Alleestraße. Die Grünen treffen sich in der Geschäftsstelle in der Charlottenstraße, die Linke in ihrem Haus in der Alleestraße und Die Andere plant ihre Party im Café Midi im Treffpunkt Freizeit.