Alzheimer-Tag in Potsdam Kunst- und Infoaktion vor dem Brandenburger Tor

Zum Welt-Alzheimertag am Mittwoch (21. September) lädt die Alzheimer-Gesellschaft Brandenburg e.V. von 11 bis 17 Uhr vor dem Brandenburger Tor zu einer Kunst- und Infoaktion unter dem Motto „Treffpunkt Marktplatz“ ein. Am Sonntag (25. September) ist von 14 bis 17 Uhr zudem ein Spaziergang durch den Babelsberger Park für Menschen mit Demenz, Angehörige und Freunde geplant. Der Treffpunkt wird nach Anmeldung per Mail an anmeldung@alzheimer-brandenburg.de bekannt gegeben.

Eine Video-Diskussionsrunde zum Thema Wohn-Pflege-Gemeinschaften für Menschen mit Demenz gibt es am 26. September von 17 bis 18 Uhr. Anmelden kann man sich per Mail an anmeldung@alzheimer-brandenburg.de. Nach Angaben der Alzheimer-Gesellschaft leben in Brandenburg rund 68.000 Menschen mit Demenz.

