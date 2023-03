Am Campus Jungfernsee und in Verwaltungshaus Wo die Stadt Potsdam bis zu 1000 Flüchtlinge unterbringen will

Angesichts des leergefegten Wohnungsmarkts und des stetigen Zustroms von Flüchtlingen muss die Stadt weitere neue Unterkünfte schaffen. Am Mittwochabend stellte Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) im Hauptausschuss drei neue Standorte für die zeitweise Unterbringung vor.

Als größter neuer Standort mit einem Wohncontainer-Dorf für 480 Menschen ist eine Freifläche gegenüber der Tram-Endhaltestelle Campus Jungfernsee vorgesehen, ab etwa Spätherbst. Die Geflüchteten sollen dabei in Containern mit eigenen Zimmern für jeweils 60 Personen unterkommen, hieß es. Angedacht seien dort auch Gemeinschaftsräume, um eine Selbstversorgung zu ermöglichen – gerade mit Blick auf Kinder, die vor Ort von ihren Müttern betreut werden sollen. Gegenüber des Standorts befinden sich ein IT-Campus mit dem SAP Innovation Center, ebenso eine Villensiedlung, in der unter anderem der frühere Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD) wohnt.

Schon für kommenden Dienstag ist ab 18 Uhr eine Bürgerinformation vor Ort im „SimpliOffice“ im Konrad-Zuse-Ring 1 geplant. Errichten soll die Unterkünfte die kommunale Bauholding Pro Potsdam, die sie dann der Stadt per Überlassungsvertrag überlässt. Für den Betreiber werde es eine Ausschreibung geben, sagte Sozialdezernentin Brigitte Meier (SPD).

Ferner wird das bisher von Sozialbehörden genutzte Haus 2 auf dem Campus der Stadtverwaltung in der Hegelallee als neue Bleibe für rund 150 Personen genutzt – bereits ab Juni. Dort sollen im Innenhof Sanitäranlagen aufgestellt und die Menschen über einen Caterer versorgt werden, hieß es bei der Präsentation. .

Doch wieder die Metropolishalle

Außerdem soll die schon bestehende Asylunterkunft an der Marquardter Chaussee ausgebaut werden, damit dort 80 Plätze mehr zur Verfügung stehen. Die drei neuen Standorte sollen ein bis vier Jahre in Betrieb bleiben – das Haus 2 würde zum Beispiel für zwölf Monate genutzt. Ab August soll auch die Metropolishalle am Babelsberger Filmpark wieder als Notunterkunft genutzt werden – wie das schon bis März ein Jahr lang der Fall war. Die Ausstattung dafür sei vor Ort eingelagert, so Meier.

Schubert sagte, auf Bitte der Landesregierung müsse Potsdam zusätzlich etwa 1000 Plätze schaffen. Zudem sei schon jetzt klar, dass im Mai die bestehenden Unterkünfte vermutlich ausgereizt sein werden. Insgesamt geht die Stadt von 1500 Menschen aus, die dieses Jahr aufgenommen werden müssen – der geringste Teil davon Ukrainerinnen und Ukrainer, wie Schubert sagte. Zum Unterkommen ist auch eine neue Unterkunft in Fahrland geschaffen worden, ebenso steht die Orangerie der Biosphäre offen.

Kritik an Politikerin Ludwig

Mit Blick auf Debatten im Ortsteil Golm über dort geplante Sozialbauten für Flüchtlinge und andere bedürftige Personen sagte Schubert, hier fühle er sich wie ein Sandwich. CDU-Innenminister Michael Stübgen verlange von den Kommunen die Aufnahme von Flüchtlingen, während die CDU-Landtagsabgeordnete Saskia Ludwig in Golm versuche, solche Unterkünfte zu verhindern. Doch der Ansatz „not in my backyard („Nicht in meiner Nachbarschaft“) funktioniere bei diesem Thema nicht, machte Schubert deutlich.

Ludwig hatte gefordert, die Flüchtenden lieber im entstehenden Viertel Krampnitz unterzubringen. Doch auch das ist laut Dezernentin Meier geprüft und verworfen worden. Einmal wegen der schlechten Anbindung, aber auch wegen der noch fehlenden Infrastruktur vor Ort. Erst Ende 2024 sollen dort erste Bewohner einziehen können.

