Am Potsdamer Hauptbahnhof Randalierer beleidigt Polizisten

Die Potsdamer Polizei wurde am frühen Samstagmorgen wegen eines Randalierers am Hauptbahnhof alarmiert. Wie die Polizeidirektion West am Montag mitteilte, wurden die Beamten in die Friedrich-Engels-Straße gerufen.

Bereits zuvor sei der 29-Jährige aufgefallen, weil er am Brauhausberg Passanten angepöbelt hatte. Die Polizei sprach einen Platzverweis gegen den Mann aus.

Am Hauptbahnhof trafen die Beamten den Mann wieder an, wobei er sie kurzerhand beleidigt habe. Da der Mann einem weiteren Platzverweis nicht gefolgt sei, wurde er in Gewahrsam genommen und zum Polizeirevier gebracht. Über mögliche Sachschäden wurde nichts bekannt.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft sei der Mann am Vormittag entlassen worden. Gegen ihn werde nun ermittelt.