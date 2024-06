Angeblich wollten sie Wasserhähne kontrollieren Trickdiebe stehlen in Potsdam und Umgebung Schmuck und Bargeld

Trickdiebe haben sich am Dienstag in Potsdam und Umgebung auf betrügerische Weise Zutritt zu zwei Wohnungen verschafft und Bargeld sowie Wertsachen gestohlen.

In der Brandenburger Vorstadt stellten sich am Nachmittag zwei Kriminelle einem Anwohner als Mitarbeiter eines Technikunternehmens vor. Sie gaben nach Angaben der Polizei vor, die Wasserhähne der Wohnung kontrollieren zu müssen. Stattdessen nahmen sie ein Schmuckstück an sich. Das fiel den Bewohnern auf, nachdem die beiden Männer die Wohnung verlassen hatten.

Potsdam Heute Newsletter Der Newsletter aus der PNN-Chefredaktion. Wissen, was in Potsdam wichtig ist — kostenlos freitags in Ihrer Mailbox. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Am frühen Abend schlugen zwei Betrüger in Bergholz-Rehbrücke (Potsdam-Mittelmark) zu. Sie gaben sich an einer Wohnungstür als Mitarbeiter einer Sanitärfirma aus. Auch in diesem Fall wollten die Männer angeblich die Wasserhähne kontrollieren. Zunächst unbemerkt plünderten sie eine Geldkassette und eine Brieftasche.

In beiden Fällen beläuft sich der Schaden auf mehrere hundert Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, niemals Fremde in die Wohnung zu lassen und sich immer zu vergewissern, wer zu einem will.