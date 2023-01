Anmeldung für die Grundschule 2050 Kinder werden eingeschult

Im kommenden Schuljahr 2023/2024 werden etwa 2050 Kinder in Potsdam erstmals die Schule besuchen. Ihr erster Schultag nach den Sommerferien wird am 28. August 2023 sein. Das teilte die Stadtverwaltung mit.

Da sich die Landeshauptstadt als Schulträger für deckungsgleiche Schulbezirke entschieden hat, heißt das für Eltern, sie können innerhalb der Stadt Potsdam eine Grundschule für ihr Kind frei wählen. Dieses Angebot ist jedoch durch die Aufnahmekapazität an den Schulen beschränkt. Das gilt auch für die Anmeldung an einer genehmigten Ersatzschule. Bei Übernachfrage entscheidet die Wohnortnähe über die Aufnahme.

Untersuchung im Gesundheitsamt

Die für den Wohnort des Kindes zuständige Grundschule koordiniert das Aufnahmeverfahren, überwacht die Schulpflicht, entscheidet über Zurückstellungen und hat den Eltern den Termin für die schulärztliche Untersuchung beim Gesundheitsamt mitgeteilt. Deshalb wurden alle Eltern – unabhängig davon, welche Schule das Kind später besuchen soll – zunächst von der für den Wohnort zuständigen Schule angeschrieben und aufgefordert, dort ihr schulpflichtiges Kind zum Schulbesuch für das kommende Schuljahr anzumelden.

Die Anmeldung der Kinder für das Schulaufnahmeverfahren erfolgt in der dem jeweiligen Wohnsitz zugeordneten Schule. Die Anmeldung findet von Montag, 6. Februar, bis Freitag, 17. Februar 2023, statt.

Zur Anmeldung ist das schulpflichtige Kind in der Schule persönlich vorzustellen. Es sind die Geburtsurkunde des Kindes und die Bescheinigung über die Sprachstandsfeststellung vorzulegen. Sofern das schulpflichtige Kind eine Kita außerhalb des Landes Brandenburg besucht oder sich in sprachtherapeuthischer Behandlung befindet, benötigen die Eltern einen entsprechenden Nachweis. Vor Beginn der Schulpflicht besteht für alle Kinder die Pflicht, an einer schulärztlichen Untersuchung des Gesundheitsamtes Potsdam teilzunehmen.

Fragen zur Einschulung können an die Stadtverwaltung unter (0331) -289-1893 oder an das Staatliche Schulamt in Brandenburg an der Havel unter 03381-3974-20/-31 gerichtet werden.

Schulpflicht Laut Landesschulgesetz beginnt die Schulpflicht für Kinder, die bis zum 30. September das sechste Lebensjahr vollendet haben, am 1. August desselben Kalenderjahres. Kinder, die in der Zeit vom 1. Oktober bis 31. Dezember das sechste Lebensjahr vollenden, werden auf Antrag der Eltern in die Schule aufgenommen. In begründeten Ausnahmefällen können Kinder aufgenommen werden, die nach dem 31. Dezember, jedoch vor dem 1. August des folgenden Kalenderjahres das sechste Lebensjahr vollenden. Entsprechende Anträge sollen gesicherte Nachweise zum Entwicklungsstand des Kindes enthalten. Die Anträge werden bei der zuständigen Grundschule des Wohnorts gestellt.

