Annalena Baerbock im Interview „Muttersein ermöglicht mir, eine bessere Politikerin zu sein“

Frau Baerbock, wann waren Sie zuletzt auf dem Wochenmarkt in Potsdam?

Oh, das war vorletzten Samstag. Wenn ich am Wochenende in Potsdam bin, bin ich fürs Brötchen holen zuständig. Meine Familie ist da speziell, ich muss zusätzlich zum Bäcker noch zum Stand am Nauener Tor, für süße Brötchen ohne Rosinen.