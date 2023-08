Ärzte-Open-Air Nach knapp 30 Minuten waren 9000 Karten weg

Wenn die nach Ärzte-Selbstbewertung „beste Band der Welt“ nach Potsdam kommt, ist der Ansturm verständlicherweise groß. Nachdem die beiden Auftritte einer der bekanntesten Bands Deutschlands schon seit Wochen ein offenes Geheimnis und Stadtgespräch waren, wurde es am Sonntag dann zur Gewissheit: Am 5. und 6. September stehen Schlagzeuger Bela B, Gitarrist Farin Urlaub und Bassist Rodrigo „Rod“ González im Rahmen ihrer „Herbst des Lebens“-Tour auf der Open-Air-Bühne in der Schiffbauergasse vor dem Waschhaus.

Tausende Ärzte-Fans wappneten sich für den Montagnachmittag, ab 17 Uhr, eine der 9000 Karten - 4500 Tickets sollten pro Auftritt in den Verkauf gehen - zu ergattern. Stückpreis laut Waschhaus: 52 Euro plus Gebühren. Die Besonderheit bei Ärzte-Tickets: Allein auf der bandeigenen Internetseite www.bademeister.com waren die Karten erhältlich. Bis zu acht Karten konnten pro Kaufvorgang erworben werden.

Der Ticketkauf wurde zum erwarteten „Reload-Kampf“ am Computer innerhalb nur weniger Minuten. Aufgrund des Ansturms brach die Seite mehrfach zusammen, musste immer wieder neu geladen werden. Es wurde für die Ticketkäufer zum Gedulds- und Glücksspiel. Keine 50 Sekunden später waren für beide Termine die Karten zunächst weg, war Potsdam „Ausverkauft“. Doch nun begann die große Stunde des Reload-Buttons. Denn erfahrene Ticket-Käufer wissen: Zum einen werden oftmals Karten kontingentweise in den Verkauf gegeben, um die Seiten nicht zu überlasten. Und zum anderen werden Karten beim Kaufvorgang zunächst geblockt, kommen aber dann, wenn der Kauf nicht abgeschlossen wird, wieder zurück in den Verkauf. Und so gab es mit etwas Glück auch zehn Minuten und selbst 20 Minuten nach Verkaufsstart noch die Chance auf Tickets. Doch nach knapp 30 Minuten war es endgültig: „Keine Tickets mehr erhältlich“ hieß es zunächst für den ersten Auftritt am Dienstag, dem 5. September, dann schließlich auch für Mittwoch, den 6. September, in Potsdam.

Immerhin sind die beiden Potsdam-Konzerte neben dem Tour-Auftakt in Wien die einzigen Open-Airs der „Herbst des Lebens“-Tournee, die das Trio in 13 Städte führt. Aber auch für viele der anderen Termine, so treten die Ärzte am 13. und 14. September in der Berliner Columbiahalle auf, gingen innerhalb weniger Minuten die Karten weg.

Zuvor waren die Ärzte 1995 in Potsdam aufgetreten, genauer im Babelsberger Lindenpark, damals im Rahmen ihrer „Geheimtour“. Doch auch danach kamen die Musiker einzeln mit ihren Soloprojekten zu Auftritten nach Potsdam, so beispielsweise Bela B. in den Jahren 2007 oder 2014.

Einen kleinen Trost für jene, denen das Glück beim „Reload-Kampf“ für die beiden Konzerte nicht hold war: Dank der Open-Air-Auftritte ist die Chance groß, im nahen Umfeld der Schiffbauergasse die Ärzte am 5. oder 6. September beim Herbst des Lebens zumindest akustisch zu erleben.