„Auch kurze Beine wollen tanzen“ Potsdamer Nachtclub Bergwerk startet Disko für Kinder

Im Potsdamer Bergwerk startet am 16. Dezember ein neues Veranstaltungsformat für Kinder. Bei „Auch kurze Beine wollen tanzen“ gehört der Club den kleinen Gästen. Die Betreiber wollen so Kindern ab vier Jahren die Möglichkeit geben, ihrem natürlichen Bewegungsdrang nachzukommen. Die Kinderdisko findet am Samstag von 16 bis 19 Uhr statt.

Hintergrund der Veranstaltung ist, dass Sport- und Tanzvereine in Potsdam oft überfüllt sind. „Kinder haben kaum bezahlbare Freizeitmöglichkeiten in Potsdam“, meint das Bergwerk-Team. Diese Lücke will der Club schließen.

Musikalisch werden kinder- sowie elternfreundliche Lieder gespielt. „Durch Tanzen lernen die Kinder sowohl den Umgang mit dem eigenen Körper als auch den Umgang mit anderen“, so die Clubbetreiber. Dies helfe den Kindern dabei, das Gleichgewicht und die Koordination zu verbessern, was wiederum zu mehr Selbstvertrauen und einer größeren Konzentration führe. Auch Freundschaften ließen sich durch das gemeinsame Tanzen schließen.

Aber nicht nur pädagogische Aspekte, sondern auch die Eltern sollen an dem Tanzabend eine Rolle spielen: „Die Eltern kommen auf lockere Weise mit anderen Eltern ins Gespräch und vielleicht lassen sich auch neue Kontakte mit Gleichgesinnten knüpfen“, sagt ein Sprecher des Clubs. Tickets lassen sich über die Webseite buchen. Eintritt gibt es auch an der Abendkasse. Im Vorverkauf kosten die Tickets drei, an der Abendkasse fünf Euro. Kinder dürfen nur in Begleitung eines Erwachsenen teilnehmen.