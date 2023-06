Bald mehr Fernwärme? Wie Potsdam Habecks Heizungs-Gesetze umsetzen könnte

Es geht um das Herzstück des umstrittenen Gebäudeenergiegesetzes (GEG) der Ampel-Regierung: Mithilfe einer kommunalen Wärmeplanung sollen Bürger bis spätestens 2028 erfahren, ob ihr Haus bald an ein Fern- oder Nahwärmenetz angeschlossen wird – oder sie ihre Heizung absehbar auf eine Wärmepumpe umrüsten sollten. In Potsdam haben Stadt und Stadtwerke schon im März 2023 mit so einer Planung begonnen, sagte Stadtsprecher Markus Klier den PNN jetzt auf Anfrage. So seien die Erarbeitung eines Energieleitplans und eines Stadtentwicklungskonzepts Energie und Wärme gestartet worden.