Balkon im Schlaatz in Flammen Potsdams Feuerwehr löscht Brand im dritten Stock

Im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses im Potsdamer Ortsteil Schlaatz hat es am Dienstagnachmittag gebrannt. Die Feuerwehrleitstelle in Potsdam wurde daraufhin alarmiert.

Wie die Polizeidirektion West am Mittwoch mitteilte, konnten die herbeigeeilten Feuerwehrleute den Brand schnell löschen. Die Bewohnerin der Wohnung in der Straße Binsenhof sei durch Rettungskräfte vor Ort begutachtet worden, gelte jedoch als unverletzt, so die Polizei.

Die Ursache für den Brand sei noch unklar. Das sei Gegenstand der laufenden polizeilichen Ermittlungen.

Der durch das Feuer entstandene Schaden wird derzeit auf rund 4000 Euro geschätzt. Alle Wohnungen des Hauses blieben bewohnbar.