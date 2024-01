Bauernprotest vor Staatskanzlei Landwirte und Handwerker protestieren mit Potsdamern gegen Ampel-Politik

Auf dem Anorak von Uta Scholz klebt „Liebe Polizei, es geht hier auch um euer Frühstücksei“. Neben ihr blockieren Traktoren und Firmenwagen die Heinrich-Mann-Allee. Vor der Staatskanzlei hatten sich am Montagvormittag Landwirte, Handwerker, Selbstständige, aber auch Dutzende Potsdamerinnen und Potsdamer versammelt. Mit ihren Fahrzeugen versperrten sie, aus Richtung Klaistow kommend, die Breite Straße und Zeppelinstraße und sorgten für Verkehrseinschränkungen auf Straße und Schiene.

Uta Scholz ist eine Potsdamerin, die mitprotesteirte. © Katharina Golze

Sie sind unzufrieden. Nicht nur wegen der gekürzten Agrarsubventionen auf Agrardiesel und Kfz-Steuerbefreiung, die die Regierung mittlerweile teilweise zurückgenommen hat. Der Frust sitzt tiefer und richtet sich gegen die Ampel-Regierung. „Wir sehen schon lange, dass das Land durch diese Politik kaputt gemacht wird. Wir sind froh, dass jemand mal aufsteht“, sagt Uta Scholz.

Konvoi vom Ortsschild bis zur Staatskanzlei

Als sie und ihr Begleiter die Staatskanzlei erreichen, harren zwei Potsdamer Handwerker, ein Denkmalpfleger und ein Kfz-Mechatroniker seit mehr als drei Stunden vor dem Sitz der brandenburgischen Landesregierung aus. Bei klarem, frostigen Wetter hatten sich laut der Kreisbauernverbände Potsdam-Mittelmark und Teltow-Fläming mehr als 1000 Landwirte versammelt. Gegen 11 Uhr war Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) vor die Staatskanzlei getreten, hatte einen Protestbrief entgegengenommen, mit Landwirten gesprochen und deren Forderungen unterstützt.

Dietmar Woidke (M, SPD), Ministerpräsident von Brandenburg, spricht mit Landwirten, die mit ihren Fahrzeugen vor der Staatskanzlei demonstrieren. © dpa/Soeren Stache

Potsdamer Landwirt über den Protest

Ernst Ruden, der in dritter Generation den Bauernhof Ruden in Krampnitz führt, war einer der Bauern, der mit Woidke sprach. „Ich habe dem Ministerpräsidenten gesagt, dass ein bäuerlicher Betrieb zehn Jahre Vorlauf in der Planung braucht“, sagt Ernst Ruden. „Jeder Subventionsabbau ist für uns das Todesurteil.“ Vor allem für kleine Familienbetriebe, die sich gegen große Agrarunternehmen behaupten müssen. Er sorgt sich um die Zukunft der Kinder bäuerlicher Betriebe, aber auch um die des gesamten Landes.

„Die Politik ändern kann langfristig der Wähler“, sagt Ruden. Kurzfristig seien es die Politiker, die wieder mehr im Sinne der Wählerschaft handeln müssen. Ansonsten sei das nur „der kleine Anfang“ gewesen. Laut der Kreisbauernverbände Potsdam-Mittelmark und Teltow-Fläming hatten sich 950 Fahrzeuge von Klaistow auf den Weg nach Potsdam gemacht und einen zwölf Kilometer langen Stau verursacht, darunter etliche Handwerker, Gewerbetreibende und Spediteure. „Heute war eine große Bewegung unterwegs“, sagt Ruden. Eine Masse an Leuten habe Anteil genommen an der Situation im Land.

Potsdam Heute Newsletter Der Newsletter aus der PNN-Chefredaktion. Wissen, was in Potsdam wichtig ist — kostenlos freitags in Ihrer Mailbox. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Unterstützung von Potsdamer Bürgerinnen und Bürgern

Gegenüber der Staatskanzlei steht ein Viergrüppchen mit heißem Tee, zwei aus Potsdam, zwei aus Falkensee. Sie seien gekommen, um die Bauern und Handwerker zu unterstützen – und letztlich „das ganze Volk, die Leistungsträger und Steuerzahler, die den ganzen Irrsinn finanzieren müssen“, sagen sie. Ihre Kritik endet nicht bei den Agrarsubventionen, es geht ihnen um „Entwicklungshilfe, Steuererhöhungen, zu viele Subventionen, Klimawahnsinn, Energiepreise, Rüstungsexporte, Kriegstreiberei, Zensur, die Verlogenheit der Medien“, zählen sie auf.

Der Protestkonvoi löste sich gegen 13 Uhr auf. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

Dutzende Anwohnerinnen und Anwohner stehen an den Straßenrändern, applaudieren, winken und recken den Daumen entgegen, als Protestierenden gegen 13 Uhr zum Rückweg aufbrechen. Der Protest sei komplett richtig, zu hundert Prozent, sagt ein Potsdamer Senior in der Breiten Straße. „Hier sind viele bekannte Handwerker aus dem Potsdamer Umland, die man kennt“, ergänzt ein zweiter Herr. Die meisten wollen anonym bleiben.

Auch Spediteure beteiligten sich am Protest. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

Im Konvoi finden sich Tiefbauer und Baumfäller, Autovermieter und Klempner. Ihr Mann sei mit einem Hausmeisterservice selbstständig, sagt Gina aus Luckenwalde. Er ist nicht von den Agrarkürzungen betroffen. Sie sagt: „Es betrifft uns alle. Ohne die Bauern gehen wir pleite. Die Bauern stehen für uns als Volk auf der Straße. Wir sollten sie unterstützen.“ Die Filiale der Havelland-Fleischerei Joppe blieb aufgrund des Generalstreiks geschlossen.

Einschränkungen im Verkehr

Im Potsdamer Nahverkehr sorgte die Demonstration für Einschränkungen. Die Polizei hatte die Lange Brücke einseitig abgeriegelt. Mehr als drei Stunden lang wurden Busse umgeleitet und die Tramlinien über den Hauptbahnhof unterbrochen. Am frühen Nachmittag habe sich die Verkehrslage entspannt, heißt es von der Polizeidirektion West. Zu Strafanzeigen könne man noch keine Auskunft geben. Zuvor hatte Brandenburgs Innenminister vor einer Unterwanderung von Rechts gewarnt. Laut RBB gab es „Wir sind das Volk!“-Rufe. An einigen Autos waren Deutschlandfahnen gehisst.

Auch Landwirt Ernst Ruden weiß um Befürchtungen, doch berichtet, er habe eine ruhige, friedliche und entspannte Demonstration erlebt. Der Krampnitzer wird auch am 15. Januar wieder dabei sein, wenn die Landwirte nach Berlin ziehen wollen. „Das ist unser nächster großer offizieller Termin.“ Zuvor ist für Montagabend um 18 Uhr eine Kundgebung am Steubenplatz in Potsdam angemeldet.