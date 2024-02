Bauland bleibt teuer Stagnierende Grundstückspreise in Potsdam

Trotz aller Krisen bleibt Bauland in Potsdam teuer, an manchen Stellen steigen die Preise sogar weiter. Wie das Rathaus mitteilte, hatte der sogenannte Gutachterausschuss für Grundstückswerte sogenannte 108 Bodenrichtwerte für baureifes Land zum Stichtag 1. Januar 2023 beschlossen. Davon seien 97 unverändert geblieben. Im Klartext: Die Preise stagnieren weitgehend. Allerdings fallen sie auch nicht, wie dies in anderen Kommunen zu beobachten ist.