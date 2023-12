Baustellen in Potsdam Auch vor Silvester noch Stau möglich

Auch in den wenigen Tagen bis Silvester sind in Potsdam, obwohl der Berufsverkehr ferienbedingt reduziert sein dürfte, einige Verkehrsbehinderungen zu erwarten. Schwierig bleibt die Lage am Leipziger Dreieck, wo in allen Richtungen jeweils nur ein Fahrstreifen zur Verfügung steht. Daher ist dort laut Stadtverwaltung mit Stau zu rechnen, insbesondere stadteinwärts auf dem Brauhausberg. Nicht möglich sind aktuell die Zufahrt von der Heinrich-Mann-Allee in die Friedrich-Engels-Straße, von dort wiederum kommt man nicht direkt zur Leipziger Straße.

Probleme gibt es auch auf der Nuthestraße: Für die Anlieferung von neuen Straßenbahnen wird die stadteinwärtige Anschlussstelle an Fritz-Zubeil- und Wetzlarer Straße umgebaut und ist bis voraussichtlich Mitte Januar gesperrt. Autofahrer müssen auf die Ausfahrten Neuendorfer Straße oder Horstweg ausweichen. Die sanierungsbedingte Sperrung der Nuthestraßen-Fußgängerbrücke am Sterncenter dauert ebenso an: Der Fuß- und Radverkehr wird großräumig über die Neuendorfer Straße umgeleitet.

Um die Fahrbahn und die Seitenbereiche sowie die Geh- und Radwege neu herzustellen, muss in Golm der Kuhfortdamm zwischen dem Bahnübergang und der Reiherbergstraße vollständig gesperrt werden. Der Liefer- und Anwohnerverkehr soll aber gewährleistet bleiben. Radfahrer und Fußgänger können passieren.

Aufgrund einer Baustelleneinrichtung ist die Zeppelinstraße in Höhe Schafgraben stadtauswärts auf einen Fahrstreifen eingeschränkt.