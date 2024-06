Bedrohtes Biotop Potsdamer Studentinnen veröffentlichen Audiowalk über Düstere Teiche

Drei Kulturarbeit-Studentinnen der Fachhochschule Potsdam haben einen Audiowalk über das Feuchtbiotop Düstere Teiche im Katharinenholz erstellt. Der kostenlose Hörspaziergang kann auf der Homepage des BUND Brandenburg unter dem Titel „Wissensdurst“ heruntergeladen und übers Handy abgespielt werden.

Das Projekt, an dem auch Grundschüler und Wissenschaftler beteiligt waren, informiert Erwachsene und Kinder ab zehn Jahren über das Biotop, dessen Austrocknen und die Tierwelt. Die Studentinnen bieten am Samstag um 14 Uhr auch einen begleiteten Familienrundgang an den Düsteren Teichen an. Die Anmeldung erfolgt über die Volkshochschule (VHS). In den Sommerferien gibt es weitere Touren.