Bel Vino in der Lindenstraße Aus der Not eine Bar gemacht

Braucht Potsdam noch eine weitere Bar? „Ja, klar“, ist Bernhard Goedecke überzeugt. Gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Patricia Hartwig und dem mit ihnen befreundeten Paar Christiane Krüger und Manfred Gerdes hat er Ende September die Weinbar „Bel Vino“ in der Lindenstraße eröffnet.

Die Ruheständler – nur Christiane Krüger ist noch berufstätig – hatten sich irgendwann zuhause bei einem Glas Wein gefragt, wo man jenseits der 50 oder 60 hingeht, wenn man in eine Bar möchte. Das Passende fanden sie nicht. Warum also nicht selber eine Bar haben? Der frühere Sony-Manager Gerdes hatte schon länger über eine eigene Weinhandlung nachgedacht, die Idee aber verworfen. Weinbar und -handel zusammen, das konnten sich alle vier gut vorstellen. Die passenden Räume in der Innenstadt hatte das Quartett schnell gefunden.

Über zwei Etagen gehen Bar und Restaurant. Platz ist für 50 Gäste. Die Einrichtung haben die Unternehmer selbst entworfen und zum Teil auch selbst gebaut. Entstanden ist eine Mischung aus Industriechic im Barbereich und gemütlicher Wohlfühlatmosphäre im oberen Bereich.

Service Das „Bel Vino“ hat Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 17 bis 23 Uhr geöffnet. Am Freitag geht es ab 15 Uhr los. Am Samstag erwartet man die Gäste ab 12 Uhr. Schluss ist immer um 23 Uhr.

Ins Auge fällt ein großes Wandbild gleich neben dem Eingang rechts. Es zeigt die Umrisse von Italien. Typische Weinbaugebiete wie Apulien, Piemont oder Friaul sind eingezeichnet. Gemalt hat es Robert Krüger, der Art Director des Studios Babelsberg. „Wir wollten einen Einheimischen beauftragen und dachten, in den Filmstudios muss es doch einen geben, der das kann“, erklärt Goedecke. Krüger sei von der Idee sofort angetan gewesen. Die Herausforderung, den italienischen Stiefel mit der Nord-Süd-Ausrichtung in ein waagerechtes Bild zu bringen, hat er wunderbar gemeistert.

Italien sollte es sein, denn im Bel Vino gibt es ausschließlich italienische Weine. Über 100 davon gehören zum Sortiment. „Gibt es jemanden, der Italien nicht mag?!“, lautet die einhellige Antwort der Macher auf die Frage, warum die Wahl gerade auf dieses Land fiel.

Neue Weinbar "Bel Vino" in Potsdam © Andreas Klaer

Wer beim Wein sitzt, wird auch hungrig und damit die Gäste nicht nach dem ersten Glas gehen müssen, gibt es die typischen Weinbegleiter, wie eine italienische Käse- oder Schinken/Salami/Mortadella-Auswahl, aber auch Pizza oder Flammkuchen. Eine Versuchung sind die Amaretti Bianchi, das Marzipangebäck mit Pistazien, oder Zitronenpaste und die neapolitanische Haselnussspezialität Pignolate. Diese Dolce holen die Inhaber aus Düsseldorf. Etwas ähnlich Gutes haben sie in der Region noch nicht gefunden.

Neben dem normalen Betrieb von Dienstag bis Samstag planen die Vier auch regelmäßige Weinverkostungen mit einem externen Sommelier. Kleine geschlossene Veranstaltungen für bis zu 30 Personen sind im oberen Bereich möglich.

Neue Weinbar "Bel Vino" in Potsdam © Andreas Klaer

Noch etwas fällt dem Gast ins Auge: Anstatt gedruckter Karten verraten Tafeln das Angebot in der Bar. Die wunderschöne Handschrift darauf stammt von Hans-Jürgen Deponte. Der ehemalige Defa-Filmarchitekt und Szenenbildner hat die Tafeln mit großer Freude beschriftet. Grammatikalisch sei nicht alles perfekt, schränkt Hartwig ein. Doch daran könnten sich lediglich waschechte Italiener oder Lehrer für Italienisch stören.

Die Neu- oder besser Erneutunternehmer führen die Bar und Handel im Übrigen nicht selbst. Sie konnten den erfahrenen Gastronomen Andreas Valentin dafür gewinnen. Der kenne sich besser aus und habe gute Kontakte, erklärt Goedecke. Das scheint zu stimmen, denn der Start des Bel Vino verlief, obwohl es noch keine Werbung gab, gut. Die Potsdamer und die Touristen nehmen das neue Angebot gern an. Nur in einem mussten sich die Inhaber korrigieren: Wein trinkt man nicht erst ab 50. Es kommen durchaus auch jüngere Leute.