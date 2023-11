Betrüger in Potsdamer Hotel verhaftet Laptop gestohlen und Kreditkarte benutzt

In einem Hotel in der Berliner Vorstadt wurde am Dienstag (21. November) ein Paar wegen Betrugs festgenommen. Wie die Polizeidirektion West am Mittwoch mitteilte, hatte das Paar das Hotelzimmer mit einer fremden Kreditkarte gebucht.

Die Inhaberin der Kreditkarte hatte den Diebstahl ihres Laptops in der vergangenen Woche der Polizei gemeldet. Wahrscheinlich gelangten die Täter durch den Laptop an die Kreditkartendaten. „Die Beamten statteten den ‘Urlaubern’ einen Besuch in dem besagten Hotelzimmer ab“, heißt es im Polizeibericht.

Sie stellten in dem Hotelzimmer neben Diebesgut und Werkzeug auch Betäubungsmittel sicher. Der polizeibekannte 22-Jährige und seine 33-jährige Begleiterin seien vorläufig festgenommen und zum Sachverhalt vernommen worden. Beide müssten sich nun strafrechtlich unter anderem wegen Betrugs, Hehlerei und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.