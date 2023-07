Betrunkene Unfallfahrer Auto knallt in Potsdam frontal gegen Dortu-Grundschule

Drei stark betrunkene Männer haben am Samstag in Potsdam jeweils einen schweren Unfall verursacht. Das meldete die Polizei am Sonntag. Gegen 1.40 Uhr in Nacht riefen Zeugen erstmals die Polizei, nachdem ein Auto gegen zwei Verkehrszeichen auf einer Mittelinsel vor dem Kreisverkehr auf der Bundesstraße 2 gefahren war. Bei dem mutmaßlichen Fahrer, der das Auto allerdings nicht gelenkt haben will, stellte die Polizei 2,15 Promille fest. Der 38-Jährige hatte sich laut Polizei noch hinter einem Baum verstecken wollen.

Gegen 5 Uhr wiederum fuhr ein Mann mit 1,59 Promille seinen Audi in der Bäckerstraße frontal gegen die Hauswand der Dortu-Grundschule. Das Auto des 24-Jährigen musste abgeschleppt werden, er selbst verletzte sich.

Gegen 9.20 Uhr mussten Polizisten dann zur Straße zwischen den Ortsteilen Fahrland und Satzkorn. Dort war ein 61-Jähriger mit seinem Mofa in einen Graben gefahren, er hatte laut Polizei 3,07 Promille intus. Gegen alle Männer wird unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.