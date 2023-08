Bike-and-Ride in Potsdam Holz-Parkhaus für 200 Räder am Hauptbahnhof

An der Südseite des Hauptbahnhofs soll ein weiteres Fahrrad-Parkhaus mit etwa 200 Stellplätzen entstehen. Die Stadt gehört zu 13 weiteren brandenburgischen Kommunen, die in den kommenden drei Jahren Fördergeld für ein Fahrradparkhaus erhalten. Bis 2026 sollen in den ausgewählten märkischen Orten modulare Rad-Parkhäuser in Holzbauweise an Bahnhöfen entstehen, insgesamt 2500 neue Stellplätze für Räder sollen geschaffen werden.

Wie die Stadt auf PNN-Anfrage bestätigte, hatte sich Potsdam mit einer Projektskizze für „modulares Fahrradparken für den Standort Potsdam Hauptbahnhof Südseite“ beworben. Man habe beim Antrag auf die Förderung unter anderem deutlich gemacht, dass zwar an der Nordseite des Bahnhofs „mit der Radstation über 550 gesicherte Fahrradstellplätze geschaffen werden konnten“, aber auf der Südseite am Busbahnhof der Bedarf nach gesicherten und witterungsgeschützten Abstellplätzen für Räder weiter hoch sei, führte Stadtsprecher Markus Klier aus. Denn: „Es existiert derzeit ein Kriminalitätsschwerpunkt am Potsdamer Hauptbahnhof, der auch den Diebstahl von Fahrrädern betrifft.“

Die Stadt will das Holz-Parkhaus selbst auf eigenen Flächen errichten, kündigte Klier an, der aber genauere Informationen zu Baustart oder Gesamtkosten noch nicht nennen konnte. Man warte derzeit auf „eine offizielle Bestätigung der Förderzusage und weitere Informationen, um die weitergehenden Planungen für eine Umsetzung voranzubringen“.

Ziel der Fördermaßnahme, die vom Land Brandenburg und dem Bund finanziert wird, ist die Erweiterung „der Bike-and-Ride-Angebote in Brandenburg“, sagte Landesverkehrsminister Guido Beermann (CDU). Zudem wolle man die beiden umweltfreundlichen Verkehrsmittel Fahrrad und Bahn noch enger zusammenbringen. Pendler sollen an den Bahnhöfen ihre Fahrräder und E-Bikes sicher abstellen und auf den Nahverkehr umsteigen können. Der Bund und das Land fördern den bis 2026 geplanten Bau der Stellplätze mit bis zu 10 Millionen Euro.