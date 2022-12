Brand in Potsdamer Seniorenwohnheim 78-Jährige und Pflegepersonal müssen ins Krankenhaus

In einer Seniorenwohnanlage in der Potsdamer Waldstadt endete das Weihnachtsfest mit einem Feuer und mehreren Verletzten. Am zweiten Weihnachtsfeiertag sei gegen 12.45 Uhr im Zimmer einer 78-jährigen Bewohnerin aus bisher unbekannten Gründen ein Brand ausgebrochen, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Zwar holte das Pflegepersonal die Rentnerin aus dem Raum - gleichwohl erlitt die Frau laut Polizei „schwere Brandverletzungen“ und musste zur Behandlung ins Krankenhaus. Auch die weiteren Bewohner der Etage mussten in Sicherheit gebracht werden, hieß es. Das betroffene Seniorenheim befindet sich in der Straße Am Moosfenn.

Verletzt wurde auch Pflegepersonal des Heims. „Vier Pflegerinnen und Pfleger, die bei der Evakuierung der Wohnanlage unterstützten, wurden ebenfalls mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in umliegende Krankenhäuser gebracht“, hieß es von der Polizei. Das Zimmer der Seniorin und ein angrenzendes Zimmer seien aktuell nicht mehr bewohnbar. Um eine Gefährdung der übrigen sieben Seniorinnen und Senioren auf der Etage auszuschließen, seien diese vorübergehend in anderen Einrichtungen untergebracht worden, hieß es. Nun werde vor Ort die Brandursache untersucht.

